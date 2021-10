Ochsenwerder CDU fordert barrierefreien Einstieg in Hohendeicher See

Politik und Verwaltung haben den Hohendeicher See im Blick, und viele Maßnahmen zur Verbesserung sind angedacht.

Badestellen gibt es am Hohendeicher See in Ochsenwerder einige, aber nicht eine für Menschen mit Behinderungen. Das soll sich ändern.