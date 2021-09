Elbe-Triathlon Ein „teuflischer“ Triathlon startet am Wochenende

Wenn am Sonntag der Startschuss zum Elbe-Triathlon fällt, geht es für die Athleten als erstes in die Dove-Elbe.

666 Starter stürzen sich am Sonntag in die Dove-Elbe. Autofahrer in Hamburg müssen sich auf zahlreiche Sperrungen einstellen.