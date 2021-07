Motorradlärm Anwohner am Hauptdeich haben „Bock auf leise!“

Cécile Poirot und Christian Holthey von der Verkehrsdirektion 6 hängen Plakate gegen Motorradlärm am Hauptdeich auf.

Biker, die lautstark Gas geben, sind ein ewiges Ärgernis am Hauptdeich. Was die Polizei nun dagegen machen will.