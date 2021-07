Nabu-Plakette Schwalbenfreundliches Haus in Kirchwerder ausgezeichnet

Lesedauer: 4 Minuten

Gustav König vom Nabu Bergedorf und Marco Sommerfeld von der Nabu Vogelstation überreichen Silvia Lütjens die erste Nabu-Plakette für ein schwalbenfreundliches Haus in Hamburg.

Das Haus am Süderquerweg bietet Mehlschwalben 24 künstliche Nester. In Hamburg mangelt es an Nistmöglichkeiten für die Vögel.