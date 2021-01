Erinnerung Digitales Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Namensprojektion am internationalen Mahnmal auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Ein Livestream am internationalen Mahnmal der KZ-Gedenkstätte Neuengamme erinnert am Mittwoch um 17 Uhr an das Leid der Häftlinge.