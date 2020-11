Altengamme. Die 23 Frauen vom Häkelbüdelclub in Altengamme produzieren das ganze Jahr über Kissen, Tischdecken, Strümpfe, Mützen, Handschuhe, Schals, aber auch bemalte Glasschalen, Kerzenständer, verzierte Christbaumkugeln und viele weitere Kostbarkeiten. Verkauft werden die Handarbeiten einmal im Jahr – bei einem Basar am zweiten Advent im Gemeindehaus der Kirchengemeinde St. Nicolai zu Altengamme. Er lockt jedes Mal Hunderte Besucher. Der Erlös liegt regelmäßig bei mehreren Tausend Euro.

Vor einem Jahr 6000 Euro gespendet

Vor einem Jahr, beim 50. Basar, brachten die Handarbeiten 6000 Euro ein, in früheren Zeiten waren es auch schon mal 20.000 Mark. Der gesamte Erlös wird – abzüglich der Materialkosten – seit eh und je gespendet. Jahr für Jahr profitieren zahlreiche Vereine und Institutionen aus der Region von dem Engagement der fleißigen Frauen. Doch erstmals in der Geschichte des 61 Jahre alten Clubs könnten die Spenden nun bedeutend kleiner ausfallen – wegen Corona. Denn: Der Basar muss aufgrund der Pandemie ausfallen. Doch gehäkelt, genäht, gestrickt, gestickt und gebastelt haben die Frauen, die zwischen 54 und 90 Jahre alt sind, auch in diesem Jahr viel. Sie wollen ihre Handarbeiten nun auf anderem Wege anbieten und hoffen auf viele Abnehmer.

Schon die offizielle Übergabe der Spenden im März im Gemeindehaus musste aufgrund des Coronavirus ausfallen. „Natürlich haben die Vereine und Institutionen das Geld trotzdem überwiesen bekommen“, sagt Gunda Figge, die den Club gemeinsam mit Christel Gebauer leitet, und fügt hinzu: „Aber normalerweise kommen die Spendenempfänger in den Gemeindesaal, um bei einem gemeinsamen Treffen von ihrer Arbeit zu berichten.“

Anrufer sollen mitteilen, was sie benötigen

Weil die Frauen allesamt keine Internet-Spezies sind, wollen und können sie keine Verkaufsplattform für ihre Handarbeiten im weltweiten Netz einrichten. Stattdessen setzen sie nun auf das gute, alte Telefon: „Wer sich für unsere Arbeiten interessiert, der soll sich herzlich gern melden“, sagt Gunda Figge. Man könne sich in Altengamme treffen. „Die Anrufer sollten uns mitteilen, was sie benötigen, und wir bringen dann eine Auswahl zu dem Treffen mit“, sagt Christel Gebauer. Telefonisch erreichbar sind die Club-Leiterinnen unter den Telefonnummern 040/723 58 87 und 040/723 51 83.

Das Angebot sei zu umfangreich, um alle Handarbeiten präsentieren zu können, deshalb müsse am Telefon über eine Vorauswahl gesprochen werden. Alle Handarbeiten sind mit festen Preisen ausgezeichnet – von der braun-weißen FC-St.-Pauli-Wollmütze für 13 Euro bis zum weiß-roten Tischläufer mit weihnachtlichen Motiven, die in vielen Arbeitsstunden aufwendig im Kreuzstich-Stick-Verfahren aufgebracht worden sind, für 50 Euro. Strümpfe aus dicker Wolle haben die Frauen in allen Varianten parat, von Kindergröße bis Größe 44.

Fünf Frauen sind seit der ersten Stunde dabei

Von September bis März gibt es wöchentliche Treffen im Gemeindesaal, dann wird gehandarbeitet, geklönt, gelacht und der neueste Tratsch ausgetauscht - normalerweise, denn in diesem Jahr ist auch beim Häkelbüdelclub alles anders, und sämtliche Treffen fielen seit Beginn der Pandemie aus. Deshalb wird noch mehr von zu Hause aus gearbeitet. „Wir sind alle in Kontakt miteinander, telefonieren oder laufen uns im Dorf über den Weg“, sagt Christel Gebauer. Bis auf eine Frau kommen alle aus Altengamme.

Fünf Frauen sind seit der ersten Stunde im Gründungsjahr 1959 dabei, darunter Inge Schrader (84) aus Altengamme und ihre Schwester Liselotte Jarchow (76) aus Wentorf. Inge Schrader war bei allen 50 Basaren dabei. „Einmal war ich krank, aber selbst da bin ich für eine Stunde vorbeigekommen“, sagt die Seniorin und lacht. Nun muss sie erstmals seit der Premiere 1969 zu Hause bleiben.