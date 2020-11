Die SoLawi-Gärtner Kristina Knöchel (39) und Ole Halver (38) bei der Arbeit in Neuengamme. Dort bauen sie unter anderem Kürbisse an, gibt es Frei- und Unter-Glas-Flächen. Eine weitere Fläche bewirtschaften die Bio-Gärtner auf dem Hof Eggers in Kirchwerder.Heyen