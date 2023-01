Liedertafel Concordia Tatenberg: Gesang und Theater auf Platt

Tatenberg. Die Liedertafel Concordia Tatenberg feiert am Sonnabend, 14. Januar, 18 Uhr, ihr 144. Stiftungsfest. Die Mitglieder der Liedertafel und ihre Gäste freuen sich auf das bunte Treiben im Fährhaus Tatenberg besonders, denn in 2020 und 2021 fiel das Fest coronabedingt aus.

Neben Gesangsdarbietungen des Chores werden auch die Hinterhofsänger der Liedertafel ihr Programm mit dem Titel „Oben sexy, unten Kumpel. Zwischen Anna-log und Digi-Tal oder Was ist los in Tatenberg?“ aufführen. Kultureller Höhepunkt des Abends dürfte aber das plattdeutsche Theaterstück sein, das die Theatergruppe einstudiert hat, einen Schwank in drei Akten von Ubbo Gerdes. Es trägt den Titel „Mien Froo is bi de Füürwehr“.

Hat der Ortsbrandmeister eine Affäre mit junge Feuerwehrfrau?

In dem Stück geht es um Emmi Harms (Sandra Knoblauch) und ihre Freundin Anke Hinrichs (Sabrina Meier). Die beiden Frauen steigen in den Sitzungsraum des Feuerwehrhauses ein, denn Emmi verdächtigt ihren Ehemann, den Ortsbrandmeister Gerd Harms (Eckhard Meier), eine Affäre mit der jungen Feuerwehrfrau Elfi Frieden (Ramona Meier) zu haben. Elfi indes hat, wie Gerds Freund und Stellvertreter Hans Hinrichs (Lucas Wagner) bemerkt, nur Augen für den jungen Feuerwehrkollegen Ralf Onnen (Luca Lüschen). Das Gerd erklärter Gegner von Frauen in der Feuerwehr ist, macht die Angelegenheit nicht leichter. Und so nehmen amüsante Irrungen und Wirrungen ihren Lauf. Souffleuse (Tosnackerin) ist Margrit Saussen.

Nach dem Stiftungsfest gibt es weitere Aufführungen der Komödie: Am Sonnabend, 21. Januar, am Sonntag, 22. Januar, und am Sonntag, 29. Januar, jeweils um 16 Uhr bei Kaffee und Kuchen im Fährhaus Tatenberg am Tatenberger Deich 162. Karten gibt es im Vorverkauf bei Eckard Meier, Tatenberger Deich 193, Telefon 040/737 22 20.