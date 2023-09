Bundesliga-Prominenz beim Jugendfußball in Oststeinbek

Bergedorf. Geschichten und Neuigkeiten aus der Welt des heimischen Amateurfußballs.

Unterwegs im Party-Bus: Knapp eineinhalb Stunden dauert die Fahrt vom Sportplatz am Großen Moorweg in Tornesch bis zum Silberberg nach Geesthacht. Den Oberliga-Fußballern des Düneberger SV dürfte die Zeit wie im Fluge vergangen sein. Sie feierten ausgelassen ihren 4:3-Erfolg bei Union Tornesch, den ersten Auswärtssieg der Saison. Er war die Frucht akribischer Vorbereitung. Bereits morgens um 9.30 Uhr hatte Coach André Wengorra sein Team zu einer Aktivierungseinheit gebeten, sich danach mit dem Team auf einem Spaziergang eingestimmt, bevor es nach Tornesch ging. Am Nachmittag verhalf Wengorra („Ich wusste, ich musste was ändern“) dann Youngster Mika Hänsch im Sturm zum Startelf-Debüt. Das dürfte auf der Rückfahrt teuer für den Stürmer geworden sein.

Nagel hängt Sportchef-Job an den Nagel: Beim Landesligisten Ahrensburger TSV geht eine Ära zu Ende. Am 30. September beendet der langjährige Trainer und Sportchef Matthias Nagel auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen sein Engagement bei den Stormarnern. Nagel hatte den ATSV vor neun Jahren in der Kreisliga übernommen und in die Landesliga geführt. Zuletzt soll es Unstimmigkeiten mit dem aktuellen Coach Peter Grischke gegeben haben, mit denen sein Entschluss aber nichts zu tun habe.

Bundesliga-Schiri besucht D-Jugend-Spiel: „Den kenne ich doch!“, dürfte sich so mancher Besucher am kommenden Sonntag, den 1. Oktober, beim Spiel zwischen der 2. D-Jugend des Oststeinbeker SV und der 1. D-Jugend der SG Börnsen/Escheburg wundern. Aber es stimmt: Es ist tatsächlich Bundesliga-Schiedsrichter Pattrick Ittrich, der bei dieser Partie zugegen sein wird. Im Rahmen der neuen Aktion „Profi wird Pate“ betreut Ittrich bei der Partie einen 16-jährigen Schiedsrichter-Anfänger. Anstoß am Meessen ist um 14.30 Uhr.

SV Altengamme III obenauf: Weil Farmsen II wegen Nichtantretens gestrichen wurde und sich dadurch die Tabelle der Fußball-Kreisliga 8 verschoben hat, grüßt der SV Altengamme III nun plötzlich von der Tabellenspitze. „Das ist eine glückliche Momentaufnahme, aber wir können das einordnen“, freut sich SVA-Obmann Benjamin Timmann, der in der „Dritten“ spielt. „Das ist ein schöner Start als Aufsteiger, aber wir sind uns darüber im Klaren, dass sich das wohl noch verschieben wird.“ Als Staffelfavorit gilt der SV Billstedt-Horn mit Ex-„Elster“ Matthias Reincke als Trainer.