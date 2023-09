Football-Regionalliga: Die TSG Bergedorf lädt zum American Sports Day ein

Bergedorf. Im letzten Heimspiel der Saison haben die Hamburg Swans, das American-Football-Team der TSG Bergedorf, am Sonntag, 10. September, in der Regionalliga die Hannover Grizzlies zu Gast (15 Uhr, Ladenbeker Weg). Weil die TSG am Sonnabend zum American Sports Day in den Sportpark Allermöhe einlädt (10 bis 15 Uhr, Sophie-Schoop-Weg 90), wurde die Begegnung um einen Tag verschoben.

Beim American Sports Day können Interessierte verschiedene US-Sportarten ausprobieren und Preise gewinnen. Angeboten werden Basketball, American Football, Baseball, Inline-Skaterhockey, aber auch Skateboarding und Cheerleading. Die Veranstaltung richtet sich an die gesamte Familie. „Für Groß und Klein wird etwas dabei sein“, versprechen die Organisatoren. An verschiedenen Stationen können Punkte für Preise gesammelt werden.

Zwei Siege sind für die Hamburg Swans nötig, um Vize-Meister zu werden

Am Sonntag sind dann die Swans gefordert. Der Regionalliga-Aufsteiger spielt eine sensationelle Saison und könnte diese nun mit der Vize-Meisterschaft krönen. Dazu muss gegen Hannover ein Sieg mit zwölf Punkten Unterschied her und dann anschließend das letzte Saisonspiel bei den Braunschweig Lions II (16. September) gewonnen werden.