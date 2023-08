Familie Thran hat eine Leidenschaft für den Triathlonsport

Sogar die Jüngste, Tomma (8), ist beim Elbe Triathlon am Start. Was die Familie aus Ochsenwerder antreibt, wie die Eltern damit umgehen.

Ochsenwerder. Wenn sich am Sonntag von 8 Uhr an im Wassersportzentrum Allermöhe mehr als 1000 Aktive beim Elbe Triathlon in die Fluten der Dove-Elbe stürzen, werden darunter auch 141 Kinder und Jugendliche sein. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als beim Elbe-Triathlon 87 Kinder dabei waren.

Reichlich Triathlon-Erfahrung bringen die Kinder der Familie Thran aus Ochsenwerder mit, von denen zwei am Sonntag die Strecke in Angriff nehmen werden. Für Sohn Nio (13) ist es bereits der sechste Triathlon. „Ich mag an diesem Sport, dass man ganz allein auf sich gestellt ist und dass man alles in den eigenen Händen hat“, betont der Schüler des Gymnasiums Bornbrook in Bergedorf.

Triathlon ist ihre Leidenschaft: Familie Thran aus Ochsenwerder

Seine jüngere Schwester Pepa (11), die am Sonntag verhindert ist, hat mit vier Triathlons ebenfalls bereits viel Erfahrung in dem Ausdauersport gesammelt. Dafür mischt die Jüngste mit, Tomma (8), bei ihrem zweiten Triathlon.

Heiß auf Ausdauersport: Familie Thran aus Ochsenwerder.

Foto: Volker Gast

Mutter Rabea Thran sieht es mit Genugtuung. „Wir lassen die Kinder immer mal wieder etwas Neues ausprobieren. Sobald wir merken, dass da Feuer drin ist, bleiben wir dabei“, erläutert sie. „Was wir nicht verlangen, sind Höchstleistungen. Wir wollen, dass sie Spaß haben.“

Die Mama hat’s vorgemacht: Jedermann-Triathlon im Selbstversuch

Natürlich hilft es aber dabei, wenn die Eltern gute Vorbilder sind. So hat Rabea Thran bereits 2018 selbst ihren ersten Jedermann-Triathlon absolviert. „Damals standen dann meine Kinder an der Strecke und haben mich angefeuert“, schmunzelt sie. Meistens sei die Rollenverteilung aber eher umgekehrt.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Strecken für die Kinder und Jugendlichen sind beim Elbe Triathlon altersgerecht angepasst. Die C-Schülerinnen (Jahrgänge 2014/2015) wie Tomma bewältigen 100 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen. Bei den A-Schülern wie Nio sind es dann schon 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen.

Neben dem Triathlon spielt Nio Thran auch Fußball beim SCVM

Nio startet für den Hamburger SC, einem Triathlon-Verein, spielt aber auch Fußball bei den „Elbpiraten“ vom SC Vier- und Marschlande. „Wir suchen übrigens dringend noch Mitspieler. Vergiss bloß nicht, das zu schreiben“, erinnert er. Aber woher denn: Trainer des Teams und Ansprechpartner ist Frank Erdmann (0151/59 85 511).

Vielseitige Interessen sind auch Rabea Thran bei ihrem Nachwuchs ganz wichtig. So spielt Nio Posaune, Pepa Trompete, Tomma Keyboard. „Und manchmal ist auch Zeit für Bücher, Tablet oder Handy“, erläutert die Mama. Nur mit dem Wanderurlaub lag sie wohl nicht so toll. Denn der Nachwuchs ist sich einig: „Spazierengehen ist langweilig!“