Fußball-Oberliga: TuS Dassendorf und ETSV Hamburg siegen mühelos

TuS-Neuzugang Muhammed Özalp glänzte am Testspiel-Wochenende als dreifacher Torschütze. Wer sogar doppelt so oft erfolgreich war

Muhammed Özalp (TuS, r.), hier gegen Joshua Czech vom SC Vier- und Marschlande, will sich in Dassendorf durchsetzen.

Dassendorf. Zwei Wochen vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Oberliga glänzten die TuS Dassendorf und Aufsteiger ETSV Hamburg in ihren Testspielen. Die Dassendorfer bezwangen den schleswig-holsteinischen Oberligisten VfB Lübeck II mit 4:0, wobei sich Neuzugang Muhammed Özalp gleich dreimal in die Torschützenliste eintrug. Den vierten Treffer steuerte Oliver Doege bei.

Auch der ETSV Hamburg ist schon gut drauf. Gegen den niedersächsischen Bezirksligisten SV Küsten feierten die „Eisenbahner“ einen 9:1-Erfolg. Allein sechs Treffer steuerte Neuzugang Christian Stark bei. Der 25-jährige Stürmer stammt aus der Jugend des Hamburger SV, spielte zuletzt für Kickers Offenbach und Rot-Weiß Koblenz und bringt die Erfahrung von über 100 Regionalliga-Spielen mit. Weiterhin hat der ETSV Hamburg den 19-jährigen Mittelfeldspieler Gedeon Owusu Wedemeyer vom Oberliga-Absteiger TuS Osdorf verpflichtet.

Testspiele der Oberligisten: Düneberger SV hat am Dienstag Curslack zu Gast

Pech hatte hingegen der zweite Oberliga-Aufsteiger Düneberger SV. Ein für Sonnabend angesetztes Testspiel der Geesthachter beim Bezirksligisten TV Meckelfeld wurde kurzfristig abgesagt. Doch schon am Dienstagabend gibt es für die Spieler von Trainer André Wengorra eine neue Chance, sich zu zeigen. Dann haben die Düneberger den Landesligisten SV Curslack-Neuengamme zu Gast (19.30 Uhr, Silberberg).

Die TuS Dassendorf startet am Sonnabend, 29. Juli, gegen Concordia in die Saison (12 Uhr, Wendelweg). Diese Partie ist das offizielle Oberliga-Eröffnungsspiel anlässlich des 75-jährigen Bestehens der TuS. Der Düneberger SV beginnt am selben Tag bei Altona 93. Der ETSV Hamburg hat den ersten Oberliga-Auftritt seiner Vereinsgeschichte am 30. Juli gegen USC Paloma (15 Uhr, Mittlerer Landweg).