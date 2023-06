Neustart auf Sparflamme für den Geesthachter Hachede-Triathlon

Geesthacht. Aller Anfang ist schwer. Dessen war sich Lenz Martin bewusst, als er sich entschloss, die Organisation des Hachede-Triathlons zu übernehmen. „Ich habe zehn Jahre in Geesthacht gewohnt, bin selbst zwei, drei Mal beim Hachede-Triathlon gestartet“, erläutert der Inhaber der PR-Agentur PALM aus Lübeck, die dort den 7-Türme-Triathlon ausrichtet. „Es war mir eine Herzensangelegenheit, dass es den Hachede-Triathlon wieder gibt.“

Bis Freitag hatten sich rund 80 Sportlerinnen und Sportler für den 13. Hachede-Triathlon angemeldet, der am Sonntag ab 10 Uhr auf der Geesthachter Elbinsel über drei verschiedene Distanzen ausgetragen wird. Der Start- und Zielbereich befindet sich wie gewohnt am Menzer-Werft-Platz. Bei der letzten Auflage vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 waren es noch 420 Aktive gewesen.

Geesthacht: 80 Teilnehmer – für den Veranstalter ein Verlustgeschäft

„Bei 80 Teilnehmern zahle ich drauf, das ist klar“, gibt Martin zu. „Aber nach vier Jahren Pause ist das nun wie ein Neuanfang. Insofern sind die Anmeldezahlen für mich nachvollziehbar. Ich habe die Hoffnung, dass sich das in den kommenden Jahren steigern wird.“

Der frühere Organisator Jens Naundorf, der aus Verärgerung über die Corona-Beschränkungen hingeworfen hatte, unterstützt seinen Nachfolger, wo er kann. „Auch für ihn ist es eine Herzensangelegenheit, dass es mit dem Hachede-Triathlon weitergeht“, weiß Martin. Hingegen ist der VfL Börnsen als Ausrichter-Verein raus. „Viele Kontakte musste ich daher erst neu knüpfen“, beschreibt Martin die Schwierigkeiten in der Vorbereitung.

Helfer für den Hachede-Triathlon sind Mangelware

Das Hauptproblem: Es mangelt an Helfern. „Wo wir früher 50 hatten, sind es heute 20, aber der Aufwand, die Strecken abzusperren, ist für 80 Teilnehmer natürlich derselbe wie für 400“, schildert Martin. Das Wetter jedenfalls soll toll werden. Gut möglich also, dass sich so mancher Sportbegeisterter noch spontan anmelden wird: hachede-triathlon.de.