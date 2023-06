SV Curslack-Neuengamme: Turniersieg in Dänemark gibt Rückenwind für Spitzenspiel

Curslack. Würstchenstand, Getränkestand – so viel Aufwand für ihre Heimspiele sind die C-Jugend-Fußballer des SV Curslack-Neuengamme sonst gar nicht gewohnt. Doch wenn sie am Sonnabend, 10. Juni, den Tabellenführer Niendorfer TSV zum Spitzenspiel in der Oberliga empfangen (11 Uhr, Gammer Weg/Altengamme), ist ihnen die große Bühne gewiss. Beide Teams gehören zum Besten, was die Stadt in der Altersklasse U14 im Moment zu bieten hat.

Der große Aufwand, den Eltern und Trainerteam um das Spiel treiben, ist auch der Versuch, dass sich die Jungs auf fremdem Geläuf ein wenig heimischer fühlen. Denn weil der Sportplatz am Gramkowweg umgebaut wird, muss der SVCN für sein großes Spiel nach Altengamme ausweichen. „Der SV Altengamme ist ja sehr nett zu uns, aber es fühlt sich schon ein wenig fremd an“, gibt Curslacks Jugendbetreuer Torsten Wegener zu.

Mit Rückenwind aus Dänemark gegen die Torfabrik des C-Jugend-Fußballs

Die 2. C-Jugend des Niendorfer TSV ist in der Oberliga das Maß aller Dinge. Eine Reihe von Spielern gehören zur Hamburger Auswahl, ihre Punktspiele gewinnen die Niendorfer meistens haushoch. Kassiert der Gegner mal weniger als vier Tore, ist es für ihn schon gut gelaufen. Leicht wird es für die Gäste am Sonnabend aber trotzdem nicht, denn der Tabellenzweite aus Curslack versteht es vortrefflich, Beton anzurühren. Erst sechs Gegentore in acht Partien mussten die Vierländer hinnehmen.

Zudem geht der SVCN mit reichlich Rückenwind aus Dänemark in das Spitzenspiel. In Haderslev haben die Curslacker gerade ein internationales Jugendturnier mit 20 Mannschaften aus Dänemark und Deutschland gewonnen. Diesen Schwung wollen sie in die Partie gegen Niendorf mitnehmen. Um sich hinterher Würstchen und Getränke schmecken zu lassen.