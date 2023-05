Im Billtalstadion: Bergedorfer Fußball-Jugendturnier vor malerischer Kulisse

Bergedorf. Das pittoreske Bergedorfer Billtalstadion ist am Sonntag, 7. Mai, Schauplatz eines ganz besonderen Fußball-Jugendturniers. Zehn leistungsorientierte E-Jugend-Teams aus ganz Norddeutschland messen sich von 10 bis 16 Uhr beim Billtal-Frühlingscup 2023. Gastgeber ist das Bergedorfer Kinderperspektivteam des Hamburger SV.

An vier Standorten – Buchholz, Norderstedt, Leezen und im Hamburger Osten – betreibt der HSV solche Perspektivteams, in denen Talente aus verschiedenen Vereinen bereits in jungen Jahren mit Sondertraining gefördert werden. Gleichzeitig bleiben sie jedoch Mitglieder in ihren Heimatvereinen und werden so nicht frühzeitig dem sozialen Umfeld entrissen. So spielen im Bergedorfer Kinderperspektivteam zum Beispiel neun- und zehnjährige Jungs aus Schwarzenbek, Barsbüttel, Reinbek, Oststeinbek, Nettelnburg und Bergedorf.

Billtalstadion: Teqball-Vorführung im Rahmenprogramm

Vergleichbare Konzepte gibt es an vielen Orten. So hat in Rostock der frühere Nationalspieler Rene Schneider Talente aus der Region in seinem „FC Förderkader“ versammelt, der beim Turnier im Billtalstadion der Top-Favorit ist. Im Rahmenprogramm des Turniers führt die Fußball-Nationalspielerin Nelly Wilke den Fußball-Trendsport Teqball vor.