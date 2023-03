Fußball-Landesliga: Gökhan Acar gibt Traineramt beim VfL Lohbrügge auf

Hamburg. Paukenschlag beim Fußball-Landesligisten VfL Lohbrügge: Trainer Gökhan Acar gibt sein Amt zum Saisonende auf. „Ich will diese Saison aber noch anständig zu Ende bringen“, betonte der 41-Jährige. Sportchef Elvis Nikolic, der auch die A-Jugend des Vereins trainiert, kündigte an, eventuell schon in dieser Woche einen Nachfolger zu präsentieren. Gut möglich, dass er die „Erste“ aber auch wieder selbst übernimmt, so wie es Nikolic schon einmal getan hatte. „Das schließe ich nicht aus“, betonte er.

Gökhan Acar: „Habe alle vorgegebenen Ziele erreicht“

Acar hatte das Team nach dem Oberliga-Abstieg im vergangenen Sommer übernommen und wird seinen Ein-Jahres-Vertrag nun also nicht verlängern. „Ich habe das Amt sehr spät angetreten und bin in einer schwierigen Phase zum VfL Lohbrügge gekommen“, blickt er zurück. „Es gab von Vereinsseite her die Ziele, junge Spieler zu integrieren und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das habe ich beides erreicht.“ Aktuell sind die Lohbrügger Tabellenfünfter. Um aber ganz oben anzugreifen, fehlte es dem Oberliga-Absteiger an personellen Alternativen, um Ausfälle wie etwa den von Torjäger Pascal Bäker während der Hinrunde zu kompensieren.

Angesichts der aktuellen Entwicklung geriet der Lohbrügger 4:2-Sieg beim TSV Sasel II am Sonnabend zur Nebensache. Desmond Mensah (27.), Pascal Bäker (61.) und Ahmed Ak (63.) schossen eine 3:0-Führung heraus, bevor es nach Gegentoren durch Christopher Doss (65.) und Lukas Eshun (73.) noch einmal eng wurde. Bäker machte in der Nachspielzeit mit seinem 16. Saisontor schließlich alles klar (90.+3).

SV Altengamme triumphiert in „Partie zum Verrücktwerden“

Zu einem 5:3-Erfolg beim Bramfelder SV kam der SV Altengamme, wobei Defensivmann Niko Reimers als dreifacher Torschütze herausragte (29., 57., 82.). „Für den neutralen Zuschauer war es sicher eine ganz launige Partie“, schmunzelte Sportchef Philipp Mohr. „Für die Trainer, die an ihren Defensiven arbeiten, war es zum Verrücktwerden.“ Jesper Garbers (21.) und Max Böttcher (41.) erzielten die übrigen Treffer.

Der Oststeinbeker SV wahrte am Sonntag durch einen 3:2-Erfolg in Ahrensburg seine Minimalchance auf den Klassenerhalt. Der Düneberger SV kam nach zweimaligem Rückstand zu einem 8:2-Kantersieg beim ASV Hamburg. Marvin Möller (33.), Paul Jürß (45.+2), Mert Akkus (51., 67.) Joscha Behrens (72., 78.) und Corvin Behrens (75., 89./Foulelfmeter) trugen sich in die Torschützenliste ein. „Das war heute alles andere als ein Selbstgänger, sondern richtig harte Arbeit“, urteilte DSV-Coach Dennis Tornieporth.