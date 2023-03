Bergedorfer Sportwoche: Hamburger Skiferien bremsen Amateursport aus

Bergedorf. Noch bis zum 18. März gehen die Hamburger Frühjahrsferien, oder wie sie im Volksmund heißen: die Skiferien. Während also die Großstädter in den Alpen die Bretter in den Kunstschnee drücken – die Hälfte der deutschen Skiorte hat im Moment keinen natürlichen Schnee –, liegt der Amateursportbetrieb in der Hansestadt weitgehend brach.

Beispiel Handball: In der gesamten 1,8-Millionen-Einwohner-Stadt gibt es am kommenden Wochenende im Erwachsenen-Bereich von der Kreisklasse bis zur Hamburg-Liga gerade mal sieben Nachholspiele, davon kein einziges im Bergedorfer Raum.

Bergedorfer Sportwoche: Jugendfußball ist nach den Ferien ausgerichtet

Beispiel Fußball: Auch hier gibt es nur vereinzelte Partien. „Das ist aber reiner Zufall“, betont Frank Flatau, Spielausschuss-Vorsitzender des Hamburger Fußball-Verbands. „Wir nehmen im Leistungsbereich bei der Spielplangestaltung keinerlei Rücksicht auf die Ferien in Hamburg und Schleswig-Holstein. Sonst blieben nur etwa 20 Wochenenden. Dann würden wir die Saison nicht durchbekommen.“ Daher startet die Saison auch mitten in den Sommerferien, während andere Sportarten wie Handball, Hockey oder American Football diese Zeit lieber weiträumig umdribbeln.

Der Fußball-Jugendbereich hingegen ist komplett nach den Ferien ausgerichtet. Dafür spielen die Teams in kleineren Staffeln, haben nicht so viele Partien zu absolvieren. „Auch im Ü-Bereich sehen wir zu, dass alles kompatibel zu den Ferienzeiten ist“, führt Flatau weiter aus. Denn in den Altersklassen von den Alten Herren bis zu den Supersenioren seien viele Familienväter aktiv.

Altengamme II und Geesthacht II im Pokal-Viertelfinale

So ein bisschen ist die Fußball-Flaute im Herren-Bereich an diesem Wochenende ohnehin hausgemacht. Alle heimischen Teams sind nämlich frühzeitig aus dem Lotto-Pokal ausgeschieden, in dem nun das Viertelfinale ansteht. Vielleicht ist das die Chance für die „Kleinen“, in den Blickpunkt zu rücken: Der SV Altengamme II und der FSV Geesthacht II haben im Holsten-Pokal für untere Herren-Mannschaften jeweils schon fünf Runden überstanden und stehen im Viertelfinale. Gratulation!

Fußball am Wochenende, Oberliga: TuS Dassendorf – SC Victoria (Sonntag, 13 Uhr, Wendelweg); Landesliga: Voran Ohe – Bramfelder SV (Freitag, 19.30 Uhr, vermutlich Theodor-Storm-Straße/Reinbek); Bezirksliga: SV Hamwarde – SC Wentorf (Sonntag, 15 Uhr, Mühlenstraße); Kreisklasse: SV Altengamme IV – SV Wilhelmsburg II (Sonnabend, 17 Uhr, Gammer Weg); Holsten-Pokal: SV Altengamme II – SC Eilbek II (Freitag, 19.30 Uhr, Gammer Weg), FSV Geesthacht II – HEBC II (Sonnabend, 14 Uhr, Berliner Straße)

