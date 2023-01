29:24 – Bergedorfs Handballer siegen gegen HSG Elbvororte

Bergedorf. Nur sechs Tage nach der deprimierenden 23:35-Niederlage gegen Tabellenführer Uetersen haben die Handballer der HSG Bergedorf/VM eine Reaktion gezeigt und den Tabellenzweiten HSG Elbvororte überraschend klar mit 29:24 bezwungen. Dabei konnte sich die Spielgemeinschaft von ASV Bergedorf 85, TSG Bergedorf und SC Vier- und Marschlande einmal mehr auf ihre bärenstarke Abwehr verlassen. „Wir haben zu Saisonbeginn auf eine aggressive 3-2-1-Deckung umgestellt. Das funktioniert sehr gut“, freut sich HSG-Coach Andre Peter.

Handball: Beim Stand von 19:19 wurde es plötzlich ganz eng

In einer umkämpften Partie lagen die Hausherren in der Sporthalle Ladenbeker Furtweg fast ständig in Front. Als es dann eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 19:19 plötzlich eng wurde, nahm Peter eine Auszeit. Anschließend agierten die Bergedorfer deutlich fokussierter und erzielten durch Julius Gravert sogar zwei Treffer in Unterzahl. Den neuerlichen Vorsprung ließ sich die HSG Bergedorf/VM anschließend nicht mehr nehmen, nicht zuletzt auch deshalb, weil Tobias Pohl sämtliche Siebenmeter verwandelte.

Der fünfte Platz vom Vorjahr ist wieder drin

Am kommenden Sonnabend geht es für die Bergedorfer nun zum TV Fischbek (18.30 Uhr, Neumoorstück). Mit einem Sieg könnte der Tabellenachte nicht nur die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen, sondern würden auch ein gutes Stück näher an Platz fünf heranrücken, den die HSG in der Aufstiegseuphorie der vergangenen Saison belegt hatte.

HSG-Tore: Rene Pöhner (6), Tobias Pohl (6/4), Julius Gravert (5), Florian Pohl, Henrik Moh (je 4), Fynn Petersen (2), Lennart Meiners, Steven Berg (je 1)