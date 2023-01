Fußball-Nachholspiele: Düneberger SV kann mit Spitzenreiter ETSV gleichziehen

Düneberg. Gerade einmal sechs Jahre ist es her, da trennten die heutigen Fußball-Landesligisten Düneberger SV und SC Condor noch drei Ligen. Die Hamburger waren in der Saison 2016/17 eine feste Größe in der Oberliga, die Schleswig-Holsteiner kickten in der Kreisliga. Doch unter Trainer Dennis Tornieporth begann beim DSV eine einmalige Erfolgsserie, und heute spielen beide Teams nicht nur in einer Liga, die Kräfteverhältnisse haben sich auch komplett umgedreht.

Nach dem 3:1-Hinspielerfolg reist der Tabellenzweite aus Geesthacht als Favorit zu den Farmsenern (Sonntag, 14 Uhr, Berner Heerweg). Es ist übrigens eine Premiere: Noch nie sind die Düneberger seit ihrem Aufstieg auf der Anlage des SC Condor aufgelaufen, da alle bisher dort angesetzten Partien stets der Pandemie zum Opfer gefallen sind.

SV Curslack-Neuengamme hofft am Sonntag auf eine Trendwende

Sportlich ist es ein Schlüsselspiel: Mit einem Sieg in seinem letzten Nachholspiel könnte der DSV nach Punkten mit Tabellenführer ETSV Hamburg gleichziehen und die Spannung auf die Spitze treiben. Am 3. März treffen die beiden Aufstiegsaspiranten dann direkt aufeinander. Was für eine Saison!

Fußball-Oberligist SV Curslack-Neuengamme hofft am Sonntag im Auswärtsspiel beim Niendorfer TSV (14 Uhr, Sachsenweg) nach zuletzt drei Niederlagen in Folge auf eine Trendwende.