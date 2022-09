Tennis: Nachwuchs des TTK Sachsenwald am Tonteich obenauf

Wohltorf. Mit einer souveränen Vorstellung hat die Tennis-Jugend des TTK Sachsenwald den Hamburger Mannschafts-Meistertitel in der Altersklasse U12 gewonnen. Angeführt von Johann Nagel-Heyer, der Nummer eins der Hamburger U12-Rangliste, gewannen die Wohltorfer alle ihre Spiele deutlich. Während Johann bereits Jahrgang 2010 ist, gehören seine Mitspieler Julius und Ferdinand Feldmann, Maximilian Anton, Maximilian Rink und Tom Kowollik alle noch zum jüngeren Jahrgang 2011. Das macht den Erfolg besonders bemerkenswert.

Das U18-Team des TTK Sachsenwald kam auf den zweiten Platz (v.l.): Maximilian Saß, Benedikt Knälmann, Leo vom Bismarck, Frederik Höck und Frieder Voigt.

Foto: TTK Sachsenwald

Abgerundet wurde die Veranstaltung am Tonteich durch eine weitere Medaille für die Wohltorfer. Das U18-Team des TTK Sachsenwald mit Maximilian Saß, Benedikt Knälmann, Leo von Bismarck, Frederik Höck und Frieder Voigt wurde Hamburger Vize-Meister.

Bei der TG Elbe-Bille wurden jüngst die Vereinsmeister ermittelt. Über 100 Aktive waren am Start. Die Finals bei den Erwachsenen waren dann eine klare Angelegenheit. Bei den Männern setzte sich Henrik Zeyn mit 6:3, 6:2 gegen Mats Meyer durch. Bei den Damen hatte Lina Pätzold mit 6:3, 6:2 gegen Nadja Klatt das bessere Ende für sich.

Ebenfalls abgeschlossen sind in der Zwischenzeit die 19. Bergedorfer Meisterschaften, die über drei Wochenenden hinweg bei verschiedenen Vereinen ausgespielt wurden. Rund 150 Aktive aus allen Altersklassen von der Jugend bis zu den Herren 60 waren am Start. So konnte in vielen Klassen eine Nebenrunde gespielt werden. Im Herren-Einzel musste sich Henrik Zeyn (Elbe-Bille) im Finale Alexander Zyrvanov vom TC Blau-Weiß Lohbrügge mit 5:7, 3:6 geschlagen geben. Bei den Damen sicherte sich Kerstin Unverdorben (TG Elbe-Bille) überlegen den Titel.