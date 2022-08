ETSV Hamburg: Glanzlos zum fünften Saisonsieg

Nach dem 4:0 gegen Condor bleiben die „Eisenbahner“ in der Fußball-Landesliga verlustpunktfrei. Was Trainer Huremovic zum Sieg sagt.

ETSV-Spieler Florian Klein (links) zieht an Tom Steenbuck vorbei.

Hamburg. Trotz einer mäßigen Leistung setzten sich die Landesliga-Fußballer des ETSV Hamburg am Sonntag klar mit 4:0 beim SC Condor durch und bleiben damit weiterhin verlustpunktfrei an Spitzenreiter ASV Hamburg dran. „Das war heute nicht unsere beste Leistung, aber egal: Hauptsache, gewonnen!“, war ETSV-Trainer Jassi Huremovic mit der Begegnung am Berner Heerweg schnell durch.

Beeindruckend war, mit welcher Selbstverständlichkeit sich der ETSV seine Erfolge herausspielt. Selbst wenn es nicht so läuft, lässt sich die erfahrene Elf nicht aus der Ruhe bringen. Zur Not hilft dann eben der Zufall: Eine scharfe Hereingabe von Veli Sulejmani stolperte Condor-Verteidiger Kevin Pulaczewski unglücklich zum 0:1 ins eigene Netz (22.).

Fußball-Landesliga: Ein Eigentor bringt den ETSV auf die Siegerstraße

Und wer weiß, wie diese Begegnung gelaufen wäre, hätte Condors John Kirsch nach der Pause mehr getroffen als nur die Oberkante der Latte (48.). Doch nun kamen sie ins Rollen, die „Eisenbahner“ und begannen, sich ihre Führung zu verdienen, vor allem weil Florian Klein auf dem linken Flügel mächtig aufdrehte. Nach einem Sololauf durch die halbe Condor-Abwehr legte er quer auf Mittelstürmer Marcel Rump, doch der schob am leeren Tor vorbei (56.).

So musste ein Standard herhalten: Einen Freistoß von Klein köpfte Berkant Aydin zum 2:0 ein (64.). Das 3:0 besorgte Klein dann mit einem Solo selbst (76.), bevor George Kelbel schließlich zum 4:0-Endstand abstaubte (88.).

ETSV Hamburg: Clasen (3) – Bedran Atug (3), Brudler (2), Tanovic (3), Cholevas (3) ab 77. Jarama (-) – Aydin (2-3) ab 77. Adomah (-), Kusi Kwame (2-3) – Klein (2) ab 77. Lima (-), Ilic (3) ab 39. Cengiz (3), Sulejmani (3) – Rump (4) ab 60. Kelbel (4)