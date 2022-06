hockey - abstieg in oberliga: versöhnliches saisonfinale für den ttk sachsenwald

Wohltorf. Zum Saisonabschluss in der Regionalliga kamen die Hockey-Herren des TTK Sachsenwald am Sonnabend zu einem 3:3 (1:1) gegen die TG Heimfeld. Sidney Lund (2) und Justus Brettschneider erzielten die Tore für die Wohltorfer, die durch eine Strafecke nach Spielende sogar die Chance zum Siegtreffer besaßen. Doch Lund schoss einen Verteidiger an, so blieb es beim 3:3. Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge und dem damit verbundenen Abstieg in die Oberliga war es ein versöhnliches Saisonende für das Team von Neu-Coach Heiko Milz.

„Letztendlich steigen wir verdient ab. Die Mannschaft konnte einfach über einen zu langen Zeitraum nicht mit der nötigen Konstanz trainieren“, blickte Milz auf die von zahllosen Verletzungen und Krankheitsfällen geprägte Saison zurück. Schon zuletzt beim 2:4 mit einem stark ersatzgeschwächten Team gegen Meister Braunschweig als nun auch beim 3:3 gegen Heimfeld zeigten die TTK-Herren aber ansteigende Form. „Der alte Kampfgeist ist zurück“, stellte Milz mit Erleichterung fest.

Joaquim „Joker“ Audran nimmt nach 14 Jahren Abschied

Im Team wird es nun einen kleinen Umbruch geben. „Junge Spieler wie Linus Nehls, Justus Brettschneider, Julian Scholtysek oder Marlon Gorges sollen künftig mehr Verantwortung übernehmen“, blickt Milz voraus. Für Routinier Joaquim „Joker“ Audran war die Partie gegen Heimfeld hingegen sein letztes Spiel im TTK-Trikot. Vor 14 Jahren hatte er als 19-jähriges Verteidiger-Talent in der Oberliga seinen Einstand gegeben und seither das Spiel der Wohltorfer mit geprägt.