Meistertitel für Frauen des TTK Sachsenwald zum Greifen nah

Bergedorf. Mit einem Heimsieg gegen die SV Blankenese können die Hockeyspielerinnen des TTK Sachsenwald am Sonntag, 12. Juni, den Meistertitel in der Oberliga perfekt machen (14 Uhr, Am Tonteich). Für Trainer Ricardo Nevado, der als Jugendcoach nach Sasel geht und seinen Trainerposten daher zum Saisonende aufgibt, wäre es ein krönender Abschluss – und doch nur eine Zwischenstation.

„Ich möchte der Mannschaft gern zum Abschied den Regionalliga-Aufstieg schenken“, betont Nevado. Dazu müssten die Wohltorferinnen auch noch das Aufstiegsspiel zur Regionalliga gegen den Oberliga-Meister der Staffel Niedersachsen/Bremen gewinnen. Der Gegner wird entweder der MTV Braunschweig oder der DTV Hannover sein. Dass die TTK-Frauen reif für die Regionalliga sind, liegt vor allem an der starken Defensive um Torfrau Lilli Kirst und Abwehrchefin Anna Hartmann, die in zwölf Partien bislang erst vier Treffer zuließ. Besser ist in ganz Deutschland unter den Frauen-Oberligisten nur Schwarz-Weiß Köln, das in zwölf Spielen nur drei Tore kassierte.

Neuer Hockey-Trainer wird ein Mann mit höherklassiger Erfahrung

Derweil steht Nevados Nachfolger bereits fest: Magnus Meyer-Tauffmann übernimmt sowohl die weibliche Jugend als auch die 1. Damen. Der ausgebildete Physiotherapeut und Osteopath ist 36 Jahre alt und hat die Trainer-B-Lizenz. Meyer-Tauffmann hat unter anderem schon den ASV München, Hannover 78 und den DTV Hannover trainiert. Mit den 1. Damen von Hannover 78 spielte er dabei in der 1. Hallenhockey-Bundesliga und der 2. Feldhockey-Bundesliga.