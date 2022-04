Aus Frust: Torwart Julian Barkmann wechselt zu Altona 93

Dassendorf. Dass Julian Barkmann den Fußball-Oberligisten TuS Dassendorf am Saisonende verlassen wird, steht seit geraumer Zeit fest. Der 29-Jährige ist unzufrieden mit seiner Rolle als Ersatzkeeper beim designierten Hamburger Meister.

Wohin es ihn ziehen wird, hatte der Regionalliga-erfahrene Schlussmann allerdings noch nicht erklärt. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Barkmann wechselt zum FC Altona 93, der die TuS jüngst im Pokal-Achtelfinale im Elfmeterschießen ausgeschaltet hat.

Vom TuS Dassendorf zum FC Altona 93

Beim Noch-Viertligisten – der AFC steht unmittelbar vor dem Abstieg – wird sich Barkmann ein Duell mit Frederick Lorenzen um die Nummer eins liefern. Jenem Lorenzen also, der gegen Dassendorf zwei Elfmeter parierte und damit zum Helden seiner Farben wurde.

„Ich freue mich riesig auf die neue sportliche Herausforderung. Ich wohne seit fünf Jahren in Altona und habe schon diverse Male an der Adolf-Jäger-Kampfbahn zugeschaut“, wird der 29-Jährige in einer Mitteilung des Regionalligisten zitiert: „Ich will hier die Nummer eins werden und mit den Fans im Rücken die kommenden Jahre so erfolgreich wie möglich bestreiten.“

Zu oft saß er auf der Ersatzbank

Barkmann war 2020 von der U23 des FC St. Pauli zur TuS gewechselt. Zunächst war der aus Bad Oldesloe stammende Torwart am Wendelweg gesetzt. Nach der Rückkehr von Christian Gruhne im vergangenen Sommer verlor er seinen Stammplatz. Auch im Nachholspiel beim HEBC blieb für Barkmann nur der Platz auf der Ersatzbank.

Von dort aus sah er, wie seine Teamkameraden mit dem 3:1-Erfolg einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft machten. Mattia Maggio (10.), Martin Harnik (14.) und Dennis Bergmann (83.) waren für Dassendorf erfolgreich. Jorma Eggers traf für die Gastgeber (57.)

Das Team von Coach Jean-Pierre Richter hat damit drei Spieltage vor Schluss sechs Zähler Vorsprung auf Verfolger Niendorfer TSV und weist zudem die um 16 Treffer bessere Tordifferenz auf. Somit muss der NTSV am Sonnabend gegen den SV Curslack-Neuengamme wohl schon gewinnen, um das Rennen offen zu halten. Sonst könnte die Richter-Elf die Meisterschaft vielleicht schon am Dienstag (19 Uhr, Wendelweg) gegen den TSV Buchholz 08 perfekt machen.

TuS: Gruhne – Lenz, Ahlschwede, Sowah (62. K. Carolus) – Buchholz, Aust (70. Dettmann), Lam, R. Carolus, Möller (70. D. Bergmann), Maggio (84. Kleine) – Harnik (84. Feldpausch)