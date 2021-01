Das Tennis-Märchen geht weiter: Glinderin siegt erneut

Glinde. Die 17-jährige Noma Noha Akugue (Club an der Alster) aus Glinde hat ihren Siegeszug beim ITF-Tennisturnier in Hamburg-Horn fortgesetzt. In einer einseitigen Partie bezwang sie die Italienerin Jessica Pieri, die Nummer 294 der Welt, mit 6:1, 6:3 und zog ins Viertelfinale des mit 25.000 Euro dotierten Events ein. Am Freitag trifft sie nun entweder auf Kathinka von Deichmann aus Liechtenstein oder die Spanierin Marina Bassols Ribera.

Wie schon bei ihrem Auftaktsieg gegen die Norwegerin Ulrikke Eikeri dominierte Akugue auch gegen Pieri von Anfang an die Partie. Konsequent nutzte sie ihren ersten Breakball zum 2:0 und den ersten Spielball zum 3:0. Erst bei einem 0:5-Rückstand konnte Pieri, die alle ihre sechs Turniersiege bisher auf Sand errungen hat, dann den ersten Spielgewinn verbuchen. Doch im Expresstempo machte Akugue, die deutlich besser aufschlug als noch gegen Eikeri, den ersten Durchgang mit 6:1 zu und schaffte auch im zweiten Satz beim Stand von 3:3 das entscheidende Break zum 4:3. Der Rest war Formsache. Schon jetzt dürfte der Nummer 1665 der Welt damit ein deutlicher Ranglistensprung sicher sein.