19 Zusagen - SVCN hält Kader zusammen

Hamburg. Auch wenn die Saison in der Fußball-Oberliga coronabedingt ruht, waren die Verantwortlichen des SV Curslack-Neuengamme nicht untätig. Die Vierländer haben ihre Personalplanungen für die Serie 2021/22 so gut wie abgeschlossen. Nachdem Trainer Christian Woike seine Zusage für ein weiteres Jahr am Gramkowweg gegeben hatte (wir berichteten), bleibt nun auch der Großteil der diesjährigen Mannschaft beim SVCN.

19 Spieler umfasst der Kader, den Manager Oliver Schubert zusammengestellt hat. Ob Torjäger Marco Schubring, Abwehrchef Sebastian Spiewak oder Leistungsträger wie Florian Rogge oder Witalij Wilhelm – sie alle tragen weiterhin das Curslacker Trikot. Einzig der frühere Junioren-Nationalstürmer Marcel von Walsleben-Schied (37) hatte bereits zum Jahresende seinen Vertrag beim SVCN aufgelöst.

Zwei Verteidiger werden gehen, ein dritter ist fraglich

Darüber hinaus haben die Torhüter Gianluca Babuschkin und Leon Giese sowie die Feldspieler Yanneck Schlufter, Arnold Lechler, Moritz Kühn, Tim Schmidt, Hamed Mokhlis, Özgur Bulut, Finn Lasse Thomas und Luc-Noah Klasen ihre Vereinbarungen mit den Blau-Weißen verlängert. Ohnehin einen Kontrakt für die nächste Saison besaßen Oliver Doege, Corvin Behrens, Mark Hinze, Christian Peters und Winterneuzugang Henrik Giese (HSV II).

Auch Co-Trainer Ingo Carstensen und Torwart-Trainer Sven Eggers bleiben dem SVCN erhalten.

Zwei Verteidiger werden derweil am Saisonende gehen: Oliver Franz und Mark Brudler. Da mit Marvin Schalitz auch die Zukunft eines weiteren Abwehrspielers offen ist, soll ein weiterer Innenverteidiger neu geholt werden. Zudem wird ein junger, dritter Torhüter gesucht, da Nic Fischer per sofort zurück in die USA geht. (dsc)