Matthias Wulff wird neuer Trainer bei Voran Ohe

Der frühere Curslacker soll den Fußball-Landesligisten ab Sommer 2021 in die Zukunft führen. Als Co-Trainer kommt Marco Wyrwinski.

Ohe. Nur wenige Tage, nach dem Fußball-Landesligist FC Voran Ohe zum Sommer nächsten Jahres die Trennung von Trainer Rainer Seibert (57) bekannt gegeben hat, präsentieren die 1. Herren nun den Nachfolger. Ab der Saison 2021/22 wird der frühere Curslacker Trainer Matthias Wulff an der Seitenlinie übernehmen.

Assistiert wird dem 38-Jährigen von seinem ehemaligen Co-Trainer aus Altengammer und Curslacker Zeiten, Marco Wyrwinski (35), momentan noch Co-Trainer beim Bezirksligisten SV Börnsen. Unterstützt wird das Duo weiter vom bisherigen Co-Trainer Jonas Murach (30), der den Ohern erhalten bleibt.

Verein setzt auf Verjüngungskur im Trainerstab

Damit setzt der Verein seine Ankündigung um, den Trainerstab zu verjüngen und sich für die Zukunft neu aufzustellen. "Matthias Wulff war unser absoluter Wunschkandidat und stand von Anfang an ganz oben auf der Liste der potenziellen Übungsleiter", betonen Ohes Abteilungsleiter Peter Bahr und Teammanager Daniel Schmitt. "Wir haben in unseren Gesprächen schnell gemerkt, dass wir genau auf einer Wellenlänge liegen. Matthias verkörpert neben seiner Erfahrung und einer gesunden Portion Ehrgeiz vor allem auch die sozialen Werte, die in unserem familiären Verein eine wichtige Rolle einnehmen."

Genau das reizt umgekehrt auch Wulff am FC Voran Ohe. "Für mich ist das einer der wenigen interessanten Vereine, die es gibt", unterstreicht der 38-Jährige: "Die Verbindung zwischen sportlicher Ambition und familiärem Vereinsleben finde ich sehr angenehm." Auch die Dreier-Konstellation mit Marco Wyrwinski und Jonas Murach als Co-Trainern empfindet Wulff als Vorteil: "Da gibt es zumindest immer eine Entscheidung."

Neuer Trainer und Co-Trainer kennen sich bereits aus Kindertagen

Wulff und Wyrwinski kickten bereits als Kinder zusammen in Altengamme. Anders als der neue Coach ist Marco Wyrwinski derzeit noch beim SV Börnsen als Co-Trainer aktiv. "Ich habe dort meine Zusage bis Sommer gegeben, und dazu stehe ich, auch wenn wegen Corona fraglich ist, ob meine Arbeit dort überhaupt noch benötigt wird", betont der 35-Jährige.

Derzeit ist vollkommen unklar, wann der Amateurfußball den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. "Leider war es durch die Pandemie nicht möglich, mit der Mannschaft über einen längeren Zeitraum etwas zu entwickeln", bedauert Wyrwinski, der mit Coach Mirko Petersen seit gut einem Jahr ein Gespann in Börnsen bildet. "Ich werde mich auf jeden Fall anständig verabschieden, wenn es die Bedingungen wieder zulassen."