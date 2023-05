Klaus Friedrich und Carmen Diekmann waren beim Schuss auf die Königsscheibe am erfolgreichsten. Welche Schützen noch gut trafen.

Klaus Friedrich und Carmen Diekmann sind das neue Königspaar des SK Tell.

Schießklub Tell Neuengammer Schützen haben ein neues Königspaar

Neuengamme. Der Schießklub (SK) Tell hat einen neuen König: Klaus Friedrich steht nun für zwölf Monate an der Spitze des Neuengammer Vereins. Er wurde beim Schützenfest im Vereinshaus am Marschbahndamm/Ecke Kiebitzdeich von den Tell-Vorsitzenden Gunnar Diekmann und Nicole Kröger proklamiert.

Vor der Proklamation am frühen Abend hatte der scheidende Schützenkönig Hermann Hitscher die Schützen sowie Abordnungen benachbarter Vereine in die Schützenhalle zu Grillwurst, Kaltgetränken, Kaffee und Kuchen eingeladen. Das Schießen um die Königswürde hatten die „Teller“ bereits vor dem Schützenfest ausgetragen, sodass die neuen Majestäten bereits gegen 18.30 Uhr proklamiert werden konnten.

Neben Klaus Friedrich und Carmen Diekmann waren Wolfgang Hak und Joachim Praetzlich (erster und zweiter Ritter) sowie Nicola Kröger und Nadja König (erste und zweite Hofdame) die erfolgreichsten Schützen. Christine Schmidt konnte sich über den Titel „Glückskönigin“ freuen. Die Tell-Schützen feierten ihre neuen Majestäten in fröhlicher Runde noch bis in den späten Abend.