Kindermaskerade: Das große Faschingsvergnügen des SVCN

Zur Kindermaskerade des SV Curslack-Neuengamme werden an die 300 Besucher erwartet. Was die Gastgeber mit ihren Gästen vorhaben.

Neuengamme. Die Kinder freuen sich schon darauf: Am Sonntag, 12. Februar, wird im Schützenhof am Neuengammer Hausdeich 167 die große Kindermaskerade des Spielvereins Curslack-Neuengamme (SVCN) gefeiert. Mitglieder des Sportvereins, ein eingespieltes, ehrenamtlich arbeitendes Team, schmücken heute den großen Saal des Gasthofs.

Bereits am Mittwoch haben zwölf Vereinsmitglieder damit begonnen. Am Sonntag geht es weiter: „Dann blasen wir Tausende Luftballons auf – zum Glück maschinell“, sagt Rick Wiedemann. Schließlich soll der Saal bunt und knallig wirken, wenn die Kinder und ihre Eltern zu der Faschingsparty erscheinen. Die Organisatoren rechnen mit rund 150 Kindern und etwa 120 Erwachsenen.

Kindermaskerade des SVCN gibt es seit rund 40 Jahren

Der Eintritt für Kinder ist frei, Eltern zahlen 5 Euro. Dafür gibt es jede Menge Spiel und Spaß. Landstreicher Stefan (Siebert, 57) und Clown Polle (Rolf Wiedemann, 73) haben sich für die Kinder Bewegungsspiele ausgedacht, wollen mit ihnen auch Karaoke singen. Auch ein Schminkstand wird aufgebaut. Zum Abschluss der Party gibt es eine Polonaise durch den Saal. Jedes Kind bekommt zudem eine gut gefüllte Geschenktüte zum Mitnehmen. „Darin ist Obst, was zu naschen und ein kleines Spielzeug“, sagt Rick Wiedemann.

Die Kindermaskerade des SVCN gibt es seit rund 40 Jahren. In den vergangenen beiden Jahren musste sie wegen Corona jedoch ausfallen. Davor lockte sie knapp 300 Gäste an, berichtet Rolf Wiedemann. „Sie kommen in der Regel aus ganz Vierlanden.“ Der Verein mietet den Saal vom Eigentümer, der Vierländer Schützen-Gesellschaft (VSG) zum Freundschaftspreis. VSG-Aktive kümmern sich um die Bewirtung, haben Kaffee, Kuchen, Limonade und Bier zu einem günstigen Preis parat. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in die Kasse des Schützenvereins, das Eintrittsgeld geht wiederum an den SVCN. „Das nutzen wir für die Jugendarbeit“, sagt Rick Wiedemann.