Noch viele Ausbildungsplätze für Spätentschlossene frei

Hamburg. In allen Autonomen Jugendwerkstätten (ajw) sind noch Plätze frei für die neue Ausbildungsrunde, die im September beginnt, auch in der ajw-Gärtnerei am Neuengammer Hausdeich 297. Deshalb wird für Spätentschlossene ein Tag der offenen Tür angeboten: Am Dienstag, 30. August, 10 bis 14 Uhr, können Interessierte während eines Rundgangs über das Gelände alles kennenlernen, Fragen stellen und Informationen zum Beruf des Gärtners bekommen. Besuchergruppen werden um Anmeldung gebeten: Telefon 040/723 20 80.

Autonome Jugendwerkstätten bieten Plätze für Hauptschulabgänger bis 24 Jahren

Die Gärtnerausbildung bei den Autonomen Jugendwerkstätten dürfen junge Menschen beginnen, die ansonsten keine Lehrstelle finden. Höchstalter: 24 Jahre, maximal Hauptschulabschluss. Sie dürfen noch keine Ausbildung abgeschlossen haben, müssen seit mindestens einem Jahr in Hamburg wohnen und das zehnte Schuljahr abgeschlossen haben. Auch ein Quereinstieg ist möglich. In der ajw-Gärtnerei können in den kommenden drei Jahren bis zu zehn Lehrlinge in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau ausgebildet werden. Bewerbungen sind jederzeit willkommen, auch am Tag der offenen Tür. Internet: ajw-hamburg.de. In der ajw-Elektrowerk­statt (Kurt-A.-Körber-Chaussee 73 c, Telefon 040/724 76 66) ist am 30. August, 10 bis 14 Uhr, ebenfalls Tag der offenen Tür.