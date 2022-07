Drei Piepenbröder geehrt und neue Langsam-Raucher begrüßt

Manche halten dem Traditionsverein schon seit 25 Jahren die Treue, andere kommen neu dazu. Was den Club so attraktiv macht.

Neuengamme. Bei der ersten Hauptversammlung des Pfeifenclubs Gemütlichkeit seit März 2019 wurden fünf neue Mitglieder des Neuengammer Traditionsvereins offiziell willkommen geheißen. Einige von ihnen waren schon vor Jahren zu dem Club der Pfeife-Langsam-Raucher gestoßen „Sie mussten auf die Begrüßung aufgrund der Pandemie etwas länger warten“, sagt Thorsten Jacobsen, Schriftführer des Vereins. Weitere Pfeifenclub-Aktive wurden für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt.

Pfeifenclub begrüßt neue Langsam-Raucher und ehrt langjährige Mitglieder

Ausnahmsweise versammelten sich die Piepenbröder in der Gaststätte Zum alten Bahnhof, da das Vereinslokal Kücken’s Gasthof in Neuengamme seit dem Tod des Betreibers Hans-Dirk Hahn („Hahni) am 9. Juni geschlossen ist (wir berichteten). In der Gaststätte in Curslack ehrten die Pfeiferaucher ihre Kameraden Dieter Schneide, Heiner Borstelmann und Walther Meyer. Sie gehören seit einem Vierteljahrhundert zum Pfeifenclub Gemütlichkeit.

Der Verein ist 130 Jahre alt. Laut Satzung besteht sein Zweck darin, den Mitgliedern „eine frohe Stunde an Rauchabenden sowie bei Festlichkeiten des Vereins zu verschaffen“. In gemütlicher Runde wird auch viel Plattdeutsch gesprochen. An der Spitze des Vereins steht Heiner Borstelmann. Da der Pfeifenclub reine Männersache ist, haben einige Frauen die Damenriege Gemütliche Pfeife gegründet. Termine haben die Pfeifenbrüder und -schwestern aufgrund der Pandemie derzeit nicht auf dem Zettel. Internet-Infos finden sich unter piepenclub.de.