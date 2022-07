Greenkids macht den Pausenhof zum bunten Klimagarten

Der Projekthof für Kinder in Neuengamme wächst. Für Hamburgs Schulen gibt es nun ein neues Angebot.

Neuengamme. Auf dem Hof der Schule gibt es noch Platz, aber die Fläche liegt bisher brach? Mithilfe des Projekthofs Greenkids Neuengamme, den Florian Menger Anfang 2021 am Neuengammer Hausdeich 331 gründete, könnte daraus bald ein bunter Garten werden. Denn Greenkids startet ein neues Projekt: Den Schul- und Klimagarten.

Dabei wird eine etwa vier mal fünf Meter große Fläche mit zwei Hochbeeten, einem Klimabaum, einem Insektenhotel sowie Blumen und Pflanzen in eine vielfältige Umweltzone verwandelt. Diese wird dann von Schülern und Lehrern gepflegt. Monatlich oder auch halbjährlich könnten Projekte folgen, bei denen Experten den Kindern die Pflanzenwelt näherbringen, erklärt Florian Menger, der auch die Entwicklung des Projekthof-Geländes weiter vorantreibt.

Projekthof Greenkids gestaltet Schul- und Klimagärten auf Schulhöfen

Das ist mittlerweile um einige Gebäude gewachsen: Neben der Holzscheune, in der handwerklich gearbeitet werden kann, gibt es nun auch ein Toilettenhäuschen in Holzrahmenbau, das zum großen Teil in ehrenamtlicher Leistung errichtet worden ist, berichtet Florian Menger. Zudem entsteht ein Brotbackofen.

Die etwa ein Hektar große Fläche, die der Projekthof in diesem Jahr auf dem benachbarten Gelände zusätzlich pachten konnte, wird bald mit Wildblumen und Tausenden Sonnenblumen erblühen, die das Projekt „Hamburg blüht“ dort ausgesät hat.

Inzwischen gibt es auch drei Ziegen auf dem Projekthof für Kinder

Neben Hühnern gehören mittlerweile auch drei Ziegen zu den tierischen Bewohnern des Hofes. Und auch das menschliche Team wird wachsen: Nach den Sommerferien werden eine Freiwillige im ökologischen Jahr und eine Honorarkraft die Netzwerk- und Projektarbeit für Greenkids unterstützen, sagt Florian Menger. Zudem unterstützen schon jetzt je nach Thema Biologe, Geflügelzüchter oder auch Kunsthandwerkerin die Umweltprojekte, für die Schulen oder Kindergärten den Projekthof besuchen.

Das erste Halbjahr 2022 sei erfolgreich verlaufen, berichtet Florian Menger. Mehr als 600 Kinder hätten im Mai den Projekthof besucht. Damit sei der bisherige Rekord aus dem vergangenen September noch einmal übertroffen worden, berichtet Florian Menger. Dennoch sei für wöchentliche oder auch einmalige Projekte noch immer Platz, stellt der Greenkids-Gründer klar.

Um diese realisieren und finanzieren zu können, seien sie nach wie vor auf Unterstützung angewiesen, wie durch die Buhck-Stiftung, Bürgerstiftung oder dem #moinzukunft-Hamburger Klimafonds der Hamburger Klimaschutzstiftung und der Umweltbehörde, betont Florian Menger.

Weitere Infos und Kontakt im Internet unter greenkids-neuengamme.de.