Schützen Neuengamme: Hermann Hitscher ist neuer "Tell"-König

Neuengamme. Nach mehrjähriger Corona-Pause konnte der Schießklub Tell am Wochenende wieder ein Schützenfest feiern. Dazu hatte der noch amtierende König Gerald Anders die Schützen sowie Abordnungen benachbarter Vereine in die Schützenhalle am Marschbahndamm eingeladen. Den besten Schuss hatte Hermann Hitscher abgegeben. Er ist neuer Stammschützenkönig. 1. Ritter ist Wolfgang Hak, 2. Ritter: Joachim Praetzlich. Bei den Damen Nicole Kröger die Königinnen-Würde. 1. Hofdame ist Nadja König, 2. Hofdame: Carmen Diekmann.

Schützen in Neuengamme haben neue Majestäten

Die Königswürde bei den Jugendlichen erreichte Max König vor dem 1. Ritter Justin Schröder, zum Jungschützenkönig wurde Steven Schröder ausgerufen. Die Glückskönigin bei den Damen vom SK Tell wurde Elisabeth Heitmann.