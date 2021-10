Vier- und Marschlande: Fahrzeuggespann fliegt aus Kurve

24. 10. 2021, Gegen 07.12h Heinrich Stubbe Weg nödlich vom Kiebitzdeich VU Fz-Gespann von Str gegen Mast Ein schwarzer Pick Up Renault Alaskan mit Pferdeanhänger kam auf dem Heinrich Stubbe Weg von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Holzlichtmast Der brach durch in der Mitte und spaltete sich Eine Freileitung daran war zerrissen und lag auf der Fahrbahn Die Fw war vor Ort , die Pol sicherte die Unfallstelle und ließ einspurig den Verkehr vorbei Öffentliche Beleuchtung kümmerte sich um den Mastschaden Der Perdeanhänger stand quer zur Fahrbahn auf dem Gehweg und der Pick Up am Hang zum Feld Fw Neuengamme und Pol wahren im Einsatz Gruß Christoph