Feuerwehr Bergedorf: Team eines Rettungswagens bepöbelt und angegriffen

Neuallermöhe. Eine Rettungswagen-Besatzung der Bergedorfer Feuerwehr ist in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einsatz angegriffen worden. Das Team war um 1.20 Uhr an den Felix-Jud-Ring gerufen worden, um ein leicht verletzte junge Frau zu versorgen.

23-Jähriger pöbelte, griff die Sanitäter an

Am Einsatzort trafen die Retter ihre Patientin in einer Gruppe an, aus der heraus ein 23-Jähriger nach einiger Zeit unvermittelt mit Pöbeleien begann. Der junge Mann griff das Team schließlich sogar noch während der Behandlung an und bewarf den Rettungswagen mit einer Tasche.

Die Sanitäter alarmierten die Polizei, die den Schläger schließlich mit zur Wache nahm. Der stark alkoholisierte Bergedorfer leistete dabei erheblichen Widerstand. Am Ende kam er für den Rest der Nacht in die Ausnüchterungszelle. Es wurden mehrere Anzeigen gegen ihn geschrieben.