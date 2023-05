Polizei Hamburg : Bus kollidiert mit Wohnmobil in Neuallermöhe - drei Verletzte

Ein Linienbus hat am Mittwoch ein Wohnmobil am Felix-Jud-Ring gestreift. Eine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Hamburg. Am Felix-Jud-Ring in Neuallermöhe ist am Mittwoch ein Linienbus mit einem geparkten Wohnmobil kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr, wie die Polizei Hamburg mitteilte. Der Bus der Linie 12 in Richtung S-Bahnhof Allermöhe streifte das Fahrzeug, das in einer Parkbucht am Straßenrand stand, und musste stark bremsen.

Polizei Hamburg: Bus kollidiert mit Wohnmobil in Neuallermöhe

Dabei stürzten drei Personen zu Boden und wurden leicht verletzt. Eine Frau kam wegen einer Handverletzung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die genaue Ursache für den Unfall ist noch unklar, die Polizei ermittelt.