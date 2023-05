17 Fahrräder gestohlen: Notorischer Dieb durch Ortungssystem überführt

Hamburg. Dieser Fahrraddieb hat es offenbar übertrieben: Am Donnerstag meldete sich ein 39-jähriger Mann beim Polizeikommissariat 21 in Altona, dass sein Fahrrad gestohlen wurde. Er könne es, wie er den Beamten weiter mitteilte, allerdings mittels eines am Gefährt angebrachten Sicherheitssystems Smart-Tec orten – und zwar in der Ursula-Querner-Straße in Neuallermöhe.

Genau dort fuhren die Beamten bei einem Mehrfamilienhaus vor und trafen einen 43-jährigen Polen an, der gerade mit dem Rad seines jüngsten Opfers herumhantierte. Die Polizei schaute sich ferner den Kellerraum des Verdächtigen an und stellte dort insgesamt 16 weitere Fahrräder sicher, die ebenfalls zuvor als gestohlen gemeldet wurden.

Polizei Bergedorf konnte alle 16 Räder den Besitzern zuordnen

Mittlerweile konnte der Großteil an Rädern den jeweiligen Besitzern zugeordnet werden. Von dem notorischen Fahrraddieb wurden die Personalien aufgenommen. Er bleibt vorerst auf freiem Fuß, weil keine Haftgründe vorliegen.