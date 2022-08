Bergedorf: Katze Nala flüchtet vor Hund auf Baum – Feuerwehr rettet sie

Das Tier saß nach seiner Flucht durch Neuallermöhe in sechs Metern Höhe fest. Nur über die Drehleiter kam sie wieder herunter.

Tier in Not

Tier in Not Katze Nala flüchtet vor Hund auf Baum – Feuerwehr rettet sie

Neuallermöhe. Auf der Flucht vor einem Hund ist eine Katze am Sonntag auf einen hohen Baum geklettert - und traute sich nicht, wieder herunterzukommen. Die Feuerwehr Hamburg rückte an der Gertrud-Seele-Kehre an, um dem Tier namens Nala zu helfen.

Feuerwehr Hamburg: Einsatzkräfte retten Katze aus Baum

Mit der Drehleiter holte ein Feuerwehrmann die Katze von dem Ast in sechs Metern Höhe. Am Boden angekommen konnte er Nala ihrem Besitzer zurückgeben. Der Mann bedankte sich, die Katze hatte es jedoch eilig: Sie sprang über die Schulter ihres Besitzers auf den Boden und rannte davon.