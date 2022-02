Fahndung nach Baumfrevlern: Mehrere Jungbäume abgesägt

Am Westensee in Neuallermöhe haben Unbekannte zehn Bäume beschädigt. Der Schaden beläuft ich auf mehrere tausend Euro.

Hamburg. Es ist kein schöner Anblick und direkt damit einher geht die Frage: Wer und vor allen Dingen warum haben Unbekannte mehrere Jungbäume am Westensee in Neuallermöhe beschädigt? Gleich mehrere Bäume wurden einfach so abgesägt, nur noch kleine Stummel ragen aus dem grünen Rasen hervor. Die Polizei Bergedorf hat mittlerweile Flatterband um die Baumstämme gewickelt und den Tatort abgesperrt.

Polizei Bergedorf sucht Baumfrevler in Neuallermöhe

Am Dienstag ist die Tat bei der Polizei Bergedorf angezeigt worden. Laut einem Polizeisprecher hat ein Mitarbeiter des Bezirksamts Bergedorf Anzeige erstattet. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zehn Bäume beschädigt worden sein. "Die Stämme wurden entweder gänzlich durchsägt oder nicht unerheblich angesagt", so der Sprecher weiter. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei Bergedorf sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat am Dienstag, 22. Februar, oder in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei Bergedorf unter Telefon 040/428654310.