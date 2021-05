Autos aus Tiefgaragen gestohlen, Erlöserkirche beschmiert

Erneut trieben Diebe in Bergedorf ihr Unwesen in zwei Tiefgaragen. Ein Ford Focus und ein älterer Mercedes wurden entwendet.

Hamburg. Autodiebe haben in den vergangenen Tagen erneut im Bezirk Bergedorf zugeschlagen: Zwischen Dienstag, 11. Mai, und Donnerstag, 13. Mai, stahlen sie einen Ford Focus aus einer Tiefgarage am Ladenbeker Furtweg in Neuallermöhe. Aus einer Tiefgarage an der Margit-Zinke-Straße wurde zudem am Donnerstagabend ein älterer Mercedes gestohlen.

Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise zu den genannten Taten und Zeiträumen unter 040/428 65 43 10.

Zwei Autos aus Tiefgaragen gestohlen, Schmierereien an Lohbrügger Erlöserkirche

Erst in der Nacht zum vergangenen Sonntag, 9. Mai, betrieben Diebe in einer Tiefgarage in den Glasbläserhöfen in Bergedorf großen Aufwand. Sie verdrehten alle Videokameras, um nicht erwischt zu werden, stahlen dann jedoch lediglich drei Pakete aus einem Opel Astra.

In der Nacht zu Himmelfahrt am Donnerstag haben Unbekannte zudem die Erlöserkirche an der Lohbrügger Kirchstraße beschmiert. Laut Polizei kritzelten sie provokante Abkürzungen an die Steine: „ACAB“ („All Cops are Bastards“), „187“ (der Mord-Paragraf in Kalifornien und eine oft als Drohung verwendete Zahl) sowie einige Penis-Symbole.