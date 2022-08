Polizei Hamburg: 30.000 Euro Schaden bei Abbiegemanöver

Moorfleet. Die Fahrerin eines blauen Mercedes-Sprinter, die auf der Straße Brennerhof in Richtung Tatenberger Schleuse unterwegs war, querte am Mittwoch, 3. August, gegen 19.05 Uhr die Gegenfahrbahn, um in Höhe Hausnummer 96 auf ein Grundstück abbiegen zu können. Dabei stieß der Transporter mit einem Taxi zusammen. Bei dem Unfall erlitt der Taxifahrer leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf 30.000 Euro

Die Fahrerin des Sprinters (20), die dem Taxi die Vorfahrt genommen hatte, blieb unverletzt. Der Fahrer des Taxis (21), einem Mercedes-Kombi, erlitt Prellungen. Er wurde von der Feuerwehr und von Rettungssanitätern medizinisch versorgt. Den Transport in ein Krankenhaus lehnte er ab.

Die Polizei leitete den Verkehr wechselseitig auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbei. Die Feuerwehr klemmte die Batterien der beiden beschädigten Autos ab, streute Bindemittel auf auslaufende Betriebsstoffe und zog die Unfallfahrzeuge von der Straße in die Grundstückseinfahrt. Sie wurden anschließend von einem Abschleppdienst abtransportiert. Die Polizei Hamburg beziffert den Schaden an beiden Fahrzeugen mit rund 30.000 Euro. Neben zwei Rettungswagenbesatzungen und der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Moorfleet im Einsatz.