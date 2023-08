Hamburger Radzählnetz: So viele Radfahrer sind täglich auf Bergedorfs Velorouten unterwegs

Hamburg. 57 Messstellen umfasst das Hamburger Radzählnetz. Und auch in Bergedorf wird an zwei Stellen ganz genau erfasst, wie viele Radfahrer hier unterwegs sind: auf der Veloroute 8 an der Alten Holstenstraße in Lohbrügge und auf der Veloroute 9 am Oberen Landweg, kurz vorm Ladenbeker Furtweg in Bergedorf-West.

Nun geht aus der Antwort auf eine CDU-Anfrage hervor, wie frequentiert diese Bergedorfer Strecken sind. Demnach sind vor allem am Oberen Landweg, der aktuell für Radfahrer ausgebaut wird, werktags bis zu 2000 Radler unterwegs.

Hamburger Radzählnetz mit zwei Messstationen in Bergedorf

Die Zählstellen sind kaum sichtbar. Sie funktionieren mithilfe von Wärmebildkameras. „Die kleinen Kameras und der zugehörige Radzählschrank sind optisch erkennbar meist an Beleuchtungsmasten angebracht und können so dauerhaft und automatisiert Daten zuliefern“, so eine Sprecherin der Verkehrsbehörde.

Die Daten der beiden Bergedorfer Zählstellen zeigen, dass das Radverkehrsaufkommen wenig überraschend in den Monaten April bis Oktober am höchsten ist. 2022 wurden an der Alten Holstenstraße kurz vorm Ludwig-Rosenberg-Ring zwischen 1083 bis 1393 Radler in den warmen Monaten gezählt – das ist jeweils die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an Werktagen. Am Oberen Landweg lag der Höchstwert bei 1984 Radlern. In den Wintermonaten sind nur etwas mehr als die Hälfte der Radler unterwegs.