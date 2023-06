Kulturtage Stadtteilschule: „Manege frei!“ - wenn Schüler Zirkus machen

Akrobatik pur: Schüler der Stadtteilschule Bergedorf (GSB) gestalten zusammen mit dem VfL Lohbrügge die Shows des Zirkus Mummpitz bei den Kulturtagen am Ladenbeker Weg 13.

Hamburg. Jonglierbälle und Keulen fliegen durch die Luft, Schüler turnen am Trapez: Wenn die Artisten des Zirkus Mummpitz ab Mittwoch, 7. Juni, zeigen, was sie drauf haben, verwandelt sich das Zeighaus an der Sporthalle der Stadtteilschule Bergedorf (GSB) in eine Manege.

Dabei ist die Zirkus AG nur eines von vielen Highlights der Kulturtage der GSB. Vier Tage, von Mittwoch, 7. bis Freitag, 9. Juni, sowie am Sonntag, 11. Juni, präsentiert die Schule ihre Kulturangebote und hofft, dass „die Bude auch mal richtig voll wird,“ sagt Lehrer und Zirkusdirektor Axel Gnoth. Die Veranstaltungen sind alle öffentlich. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen dafür am Ladenbeker Weg 13 auf Hochtouren. Am Sonntag folgt das große Finale: ein Schulfest mit Mittelaltermarkt, Strandbar, Bücherflohmarkt und vielen Aufführungen.

Kulturtage mit Zirkus, Theater, Konzerte, Mittelaltermarkt

Wenn Organisator Bernd Ruffer von den Projekten erzählt, kommt er aus dem Schwärmen kaum heraus: „Es folgt ein Highlight auf das nächste. Unter anderem haben wir auch Gäste aus Indien, die mit einer neunten Klasse ein Theaterstück aufführen. Und natürlich spielen unsere Schüler auch eigene Konzerte und laden zu Theateraufführungen und Musicals ein. Aber vor allem auf unseren Zirkus Mummpitz bin ich sehr stolz.“

Training für den großen Auftritt: Die Stadtteilschüler proben schon seit Wochen.

Foto: unbek. / GSB STS Bergedorf

Vor 27 Jahren gründete Lehrer Axel Gnoth mit einem Oberstufenschüler den Zirkus Mummpitz an der damaligen Gesamtschule Bergedorf (GSB). „Seitdem hatten wir an die 100 Auftritte – natürlich mit diversen Schüler-Generationen“, sagt der Zirkusdirektor. Die nächsten Shows folgen nun am Freitag um 19 Uhr und Sonntag um 14 Uhr im Zeighaus.

Schauspielerin Annika Ditzer unterstützt Zirkusdirektor Axel Gnoth

„Für viele Schüler sind das die ersten Auftritte vor großem Publikum“, sagt Gnoth „Schon die Fünftklässler kommen hier zur AG und probieren erst mal alles aus. Es ist etwas ganz Besonderes zu sehen, wie daraus ein Gesamtwerk entsteht“, ergänzt Annika Ditzer. Die freiberufliche Schauspielerin unterstützt Axel Gnoth schon seit sechs Jahren bei der AG und „ist hier nicht mehr wegzudenken.“

Gemeinsam mit Annika Ditzer, der ehemaligen Abiturientin Tanja Kaiser und den Schülern der Zirkus AG hat Gnoth wieder eine Show vor interessanter Kulisse auf die Beine gestellt: Das Zeighaus wurde in eine Fabrik voller Zahnräder und Rohre verwandelt. Platz ist ausreichend da: Bis zu 400 Zuschauer können pro Show dabei sein.

Trampolin-Turner des VfL Lohbrügge steuern ihre Flugshow bei

„Wir integrieren auch immer gern Vereine in unseren Zirkus. Die Flugshow von den Trampolin-Turnern des VfL Lohbrügge hat bei den Kulturtagen fast schon Tradition“, erzählt Gnoth. In der Vergangenheit waren auch schon Rhönrad, Capoeira- und Voltigiergruppen mit dabei.

Auch Einradfahren gehört zur Show der AG Zirkus Mummpitz im Zeighaus am Ladenbeker Weg 13.

Foto: unbek. / GSB STS Bergedorf

Gleichzeitig sind Schüler aller Klassenstufen Teil der Zirkus AG. „Viele kommen auch noch nach ihrer Schulzeit und bringen dann teilweise schon ihre eigenen Kinder mit“, schwärmt Bernd Ruffer. „Natürlich eifern die Kleinen den Älteren nach, dadurch entsteht eine tolle jahrgangsübergreifende Zusammenarbeit“, sagt Zirkusdirektor Gnoth, der eigentlich Mathe-, Physik- und Sportlehrer ist.

Einradfahrer, Seiltänzer, Jongleure und noch mehr Akrobaten

Zwischen 35 und 40 Schüler und Ehemalige üben jeden Freitag Einradfahren, Jonglieren, Seiltanz, Akrobatik und vieles mehr. Technikbegeisterte Schüler kümmern sich um das Licht und die Lautsprecher oder helfen beim Bau der Kulisse.

„Kulturtage bedeuten auch vielfältige kulturelle Begegnungen“, so Organisator Bernd Ruffer. Gemeinsam mit der Organisation „Kinder Kultur Karawane“ hat die GSB eine indische Theatergruppe nach Deutschland eingeladen. Die „Dreamcatchers“, übersetzt Traumfänger, haben gemeinsam mit der Klasse 9g das Theaterstück „Feel“ zum Thema Klimawandel eingeübt.

Kinder aus Indien für gemeinsames Theaterprojekt an der Stadtteilschule

Premiere ist am Freitag um 10 Uhr im Zeighaus. „Die indischen Kinder kommen hauptsächlich aus Slums und Waisenhäusern. Viele von ihnen wissen in ihrer Heimat oft nicht einmal, wo sie die nächste Nacht verbringen“ sagt Ruffer. In Bergedorf leben die Kinder derzeit bei den Schülern der 9g „Da treffen echt Welten auf einander.“

Zum ersten Mal wird auch ein Kinofilm bei den Kulturtagen präsentiert. „Wir haben uns extra die Filmrechte für ‚Das Hamlet Syndrom‘ gekauft“, sagt Ruffer. Der Streifen bringt die Erfahrungen von ukrainischen Soldaten, die bereits 2014 im Krimkrieg gekämpft haben, mit dem Shakespeare-Drama „Hamlet“ in Verbindung. Während der Dreharbeiten ist im Februar 2022 der Ukrainekrieg ausgebrochen.

Gefördert werden die Kulturtage unter anderem über das Bezirksamt durch einen Verfügungsfond für integrierte Stadtentwicklung. Alle Details und Programmpunkte der Kulturtage 2023 finden sich im Internet unter kuta.sts-bergedorf.de/programm/