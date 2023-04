Im KIKU Lohbrügge dürfen Kinder aktiv werden

Hamburg. Im Kinderkulturhaus Lohbrügge am Lohbrügger Markt 5 werden die Märchen der Gebrüder Grimm auf spielerische Art und Weise zum Leben erweckt. Im April steht das tapfere Schneiderlein auf dem Programm. Schauspieler Tom Seidenfaden wird dieses Märchen am Sonnabend, 29. April, um 11 Uhr und um 16 Uhr im KIKU Lohbrügge erzählen. Dafür schlüpft er auf der Bühne in die verschiedenen Märchencharaktere und Rollen. Die Kinder im Publikum können dem Schauspieler ihre spontanen Gedanken und Ideen zurufen, die Seidenfaden dann in die Geschichte integriert.

In dem Märchen geht es um die Geschichte eines Helden der anderen Art: Ein Schneider erwischt mit einem Lappen sieben Fliegen auf einmal. Berauscht von dieser Heldentat näht er sich einen Gürtel, auf dem „7 auf einen Streich“ steht. So zieht er durch das Land und trifft auf einen König, für den er die schwierigsten Aufgaben lösen muss. So soll der junge Mann zum Beispiel zwei Riesen bezwingen, die im Königreich ihr Unwesen treiben. Als Dank erwartet ihn eine große Belohnung.

Theater Hamburg: Kinder dürfen auf die Bühne

An vielen Stellen dürfen die kleinen Zuhörer und Zuhörerinnen aber auch selbst auf der Bühne stehen und sich im Schauspielern ausprobieren. So entsteht ein interaktives und einzigartiges Theaterstück. Rund 45 Minuten dauert die besondere Vorstellung, der Einlass startet 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Für Erwachsene kostet der Eintritt 9 Euro, für Kinder 6 Euro.

Für Kinder, die die Bühne am liebsten gar nicht mehr verlassen wollen, bietet das Kinderkulturhaus Lohbrügge neben den beliebten Ferienkursen ab jetzt auch wöchentliche Theaterkurse für 15 Euro pro Theatereinheit an.