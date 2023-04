Kleinlaster erfasst Motorrad in Lohbrügge: Fahrer (23) verletzt

Der Röpraradder in Lohbrügge musste Freitagnachmittag zeitweise gesperrt werden. Was geschehen war.

Lohbrügge. Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist Freitagnachmittag bei einem Unfall auf dem Röpraredderschwer verletzt worden. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob Lebensgefahr besteht oder nicht, blieb zunächst unklar.

Der Unfall hatte sich laut Polizei gegen 15 Uhr in Höhe Buchenweg ereignet. Dort wollte der Fahrer eines Kleinlasters der Mietwagenfirma Sixt links abbiegen. Der Motorradfahrer wollte in diesem Moment mit seiner Kawasaki überholen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer kam zu Fall. Der 23-Jährige soll ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Röpraredder musste in Richtung Reinbeker Redder für eine gute halbe Stunde gesperrt werden. Betriebsstoffe mussten abgestreut werden. Die Unfallermittlungen dauern an.