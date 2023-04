Das verwirrte Mädchen wurde durchnässt im Garten des Reihenhauses von einem Nachbarn entdeckt. Was bisher bekannt ist.

Einsatz in Lohbrügge: Eine 13-jährige Bergedorferin stürzte aus dem Fenster eines Wohnhauses.

Polizei Hamburg Schlafwandlerin (13) stürzt in Lohbrügge aus dem Fenster

Lohbrügge. Das war ein schmerzhaftes Erwachen für eine 13-jährige Lohbrüggerin: Das junge Mädchen war laut der Hamburger Polizei am frühen Mittwochmorgen aus dem Fenster im ersten Stockwerk eines Reihenhauses am Wohltorfkamp gestürzt. Aus knapp drei Metern Höhe fiel die 13-Jährige gegen 5.15 Uhr auf eine Regentonne, die sich im Garten befand. Infolgedessen wurden das Mädchen völlig durchnässt.

13-Jährige wurde vorsorglich ins Universitätskrankenhaus Eppendorf gebracht

Ein Nachbar entdeckte das verwirrte Mädchen zuerst und schlug Alarm. Mit vier Streifenwagen fuhr die Polizei zum Unfallort in Lohbrügge. „Wir gingen erstmal davon aus, dass eine Person vom Dach gesprungen ist. Schnell wurde aber klar, dass das Mädchen wohl schlecht geträumt hatte und geschlafwandelt ist“, so ein Polizeisprecher. Glücklicherweise habe sich die Lohbrüggerin nur leichte Verletzungen zugezogen und sei auch vor Ort ansprechbar gewesen. Vorsorglich wurde sie trotzdem in das Universitätsklinikum Eppendorf gebracht.