Trickbetrug in Lohbrügge: Falscher Eon-Mitarbeiter erbeutet Goldschmuck

Hamburg. Ein Trickbetrüger hat sich in Lohbrügge bei einer 88-Jährigen als E.on-Mitarbeiter ausgegeben und so Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Der Unbekannte hatte gegen 12.15 Uhr an der Tür der alten Dame am Fanny-David-Weg geklingelt. Er sei von E.on und müsse die Heizung überprüfen, sagte der Mann. Da es tatsächlich Heizungsprobleme gab, ließ die Seniorin ihn in die Wohnung.

Der Dieb wandte nun einen geschickten Trick an. Er sagte der 88-Jährigen, sie solle in der Küche das Wasser laufen lassen, während er in jedem Zimmer die Heizung überprüfe. Immer wieder rief der Mann dabei der 88-Jährigen etwas zu und hielt sie so in der Küche. Als der angebliche E.on-Mitarbeiter irgendwann nicht mehr antwortete, schaute die Seniorin nach dem Rechten – und stellte nicht nur fest, dass der Unbekannte verschwunden war. Er hatte auch alle Räume durchwühlt und ihren Goldschmuck gestohlen.