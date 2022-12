Vorfahrt genommen: Radfahrer (70) bei Unfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in Lohbrügge an der Plettenbergstraße/Ecke Leuschnerstraße. Wie es dem Mann jetzt geht.

Lohbrügge. Ein Radfahrer ist Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Lohbrügge an der Plettenbergstraße/Ecke Leuschnerstraße schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 41-Jährige im VW Touran dem in Richtung Bornbrook radelnden Mann die Vorfahrt genommen, woraufhin dieser stürzte.

Der 70 Jahre alte Radfahrer muss stationär im Krankenhaus behandelt werden

Der 70-Jährige zog sich dabei Platzwunden zu und wurde ins Boberger Krankenhaus gebracht – zunächst zur ambulanten Behandlung. Wie sich herausstellte, waren die Verletzungen jedoch schwerer als zunächst angenommen, sodass der 70 Jahre altre Mann stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Lebensgefahr soll aber nicht bestehen.