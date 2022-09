Polizei Hamburg: Einbrecher schockieren 83 Jahre alte Frau

Lohbrügge. Schockierender Moment für eine 83 Jahre alte Lohbrüggerin: Als am Montagabend ungebetene Gäste in ihre Hochparterre-Wohnung an der Lohbrügger Landstraße kamen, saß sie nur wenige Meter entfernt von den Einbrechern. In der Zeit von 18 bis 22.30 Uhr hielt sich die Wohnungsmieterin mit ihrem Sohn (58), der zu Besuch war, im Wohnzimmer ihrer Wohnung auf.

Polizei Hamburg: Unbekannte nutzen ein auf Kipp stehendes Fenster

Derweilen drangen einen Raum weiter unbekannte Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Schlafzimmer der 83-Jährigen ein und nahmen eine Schatulle mit wertvollem Schmuck mit. Als die Seniorin um 22.30 Uhr zu Bett gehen wollte, bemerkte sie, dass die Täter die Tür zum Schlafzimmer von innen abgeschlossen hatten, um ungestört den Schmuck stehlen zu können.