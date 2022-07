Lohbrügge: Siebtes Seifenkistenrennen startet am 4. September

Im Leuschnerpark Lohbrügge gehen wieder kleine Rennfahrer und Rennfahrerinnen an den Start. Was diesmal neu ist.

Lohbrügge. Nach der Premiere im Jahr 2014 ist das Lohbrügger Seifenkistenrennen schon eine kleine Institution geworden, aber „sonst gibt es sowas auch in ganz Hamburg nicht mehr“, sagt Peter Stellwagen, der sich auf das nunmehr siebte Rennen am Sonntag, 4. September, freut. 30 Teilnehmer dürfen sich kostenlos anmelden, um die 100 Meter lange Strecke im Leuschnerpark in Windeseile meisterhaft zu bewältigen – meistens reichen 20 Sekunden bis zur Auslaufzone auf dem Lohbrügger Marktplatz.

Damit es fair und gerecht zugeht, die Pokale an die wahren Sieger gelangen, wird es jetzt professionell: Da soll niemand mehr mit Stoppuhr an der Ziellinie stehen, „wir wollen ein elektronisches Zeitmessgerät kaufen“, sagt Michael Schütze vom Stadtteilverein, der 1800 Euro investieren will – 500 Euro gibt es aus dem Stadtteilfonds dazu. Künftig also soll es Lichtschranken an Start- und Ziellinie geben. Und auf einem großen Display können die Zuschauer die gefahrenen Zeiten ablesen.

Im Leuschnerpark Lohbrügge sind beim Rennen Fahrradhelme Pflicht

Zur Sicherheit der Sieben- bis 99-Jährigen, die in drei Gruppen antreten, sind Fahrradhelme Pflicht, werden 400 Strohballen die Strecke säumen. „Das Gefälle liegt etwa bei zehn Prozent. Vielleicht können wir auch noch eine Rampe bauen lassen“, meint Sven van der Maer. Derzeit lagern bunte Bobbycars und zehn Seifenkisten in einem Keller an der Perelsstraße. Hier werkeln die Männer an den Umbauten: Statt Kordeln und Handbremse soll es künftige Metallzüge geben, auch Räder aus Metall und eine Fußbremse. „Das ist sicherer, wenn man beim Bremsen nicht die Hand von Lenker nehmen muss“, erklärt Michael Schütze.

Doch erfahrungsgemäß bringen etwa die Hälfte aller Teilnehmer ihre Eigenbauten mit – Holzplatten und Schrauben gibt es online als Bausatz zu kaufen. Auf jeden Fall müssen die Fahrzeuge sicher sein, deshalb wird Werkzeug-Doktor Jens Michaelsen quasi den Tüv-Prüfer spielen, bevor das erste Rennen um 14 Uhr startet. Für ein buntes Rahmenprogramm bis 17 Uhr ist gesorgt samt Hüpfburg, Kinderschminken, Clown und den Line-Dancern des SCVM.

Jetzt sind Anmeldungen möglich unter www.lohbruegge.de. Und da die Organisatoren zwischen 53 und 76 Jahre alt sind, werden dringend noch jüngere Helfer für den Auf- und Abbau gebraucht: „Wir freuen uns über jede Hand.“